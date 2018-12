Kopstukken Lotto-Soudal laten in hun kaarten kijken 17 december 2018

00u00 0

Wellens keert terug naar Tour

Op eigen vraag rijdt Tim Wellens volgend jaar opnieuw de Tour. "Weinig renners gaan er met plezier naartoe, het is er gevaarlijk en hectisch. Maar tegelijk is het de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Zeker met een 'Grand Départ' in België ben ik er heel graag bij", argumenteert hij. Wellens start zijn seizoen op in de Challenge Mallorca en neemt vervolgens (voor het eerst in zijn carrière) deel aan de Ster van Bessèges. Ook de Ruta del Sol, Parijs-Nice - "mijn eerste grote doel" - de Ronde van Catalonië en de Waalse klassiekers staan op zijn programma. In de aanloop naar de Tour opteert hij voor de Ronden van Noorwegen en België.

