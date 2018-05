Kopstuk Parti Islam vecht ontslag bij MIVB aan 16 mei 2018

00u00 0

Redouane Ahrouch, het kopstuk van de Parti Islam, gaat voor de arbeidsrechtbank zijn ontslag als buschauffeur bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB aanvechten. Ahrouch zegt dat de advocaat van de Waalse journaliste Emanuelle Praet een briefwisseling naar de MIVB zou gestuurd hebben, nadat hij op 24 april tijdens een politiek debat op RTL-TVI Praet niet in de ogen wilde kijken. Zo zou er externe druk zijn uitgevoerd op de MIVB. Een week na het debat werd Ahrouch ontslagen. De MIVB bevestigt een brief van Praet ontvangen te hebben, maar benadrukt dat dat pas gebeurde na het ontslag. "De beslissing was dus al genomen", klinkt het.