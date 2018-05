Kopstuk Islampartij weigert nu ook Zuhal Demir aan te kijken 09 mei 2018

Opnieuw heeft Redouane Ahrouch, kopstuk van de Islampartij, geweigerd een vrouw aan te kijken tijdens een tv-debat. Deze keer gunde hij staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) geen blik in 'De Afspraak'. Hij zei "zijn ogen niet te willen fixeren op deze persoon". Demir vroeg hem wat zijn probleem was. "Mevrouw, u verwart de Kamer met uw slaapkamer", antwoordde Ahrouch. Hij bevestigde dat hij de sharia wil invoeren in ons land en wil met zijn partij ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Gent en Antwerpen. "Want België zal over 12 jaar een moslimmeerderheid hebben."