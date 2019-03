Koppel zestigers smokkelt diamanten in condooms 08 maart 2019

Een Antwerps koppel zestigers riskeert 15 maanden cel nadat ze op een Braziliaanse luchthaven betrapt werden met een partij diamanten. De vrouw had een deel in haar slipje verstopt en een ander deel moest in condooms gestopt worden, die daarna rectaal en vaginaal ingebracht zouden worden. Bij thuiskomst in Antwerpen moesten de condooms via natuurlijke weg het lichaam verlaten. Het koppel bekende de feiten. "Deze oude mensen konden amper de eindjes aan elkaar knopen. Fraudeurs maakten misbruik van hun situatie", aldus hun advocaat, die een werkstraf vroeg. Haïm Y., de Israëlische spilfiguur van het smokkelnetwerk, werd in december al veroordeeld tot een jaar cel. (PLA)