Koppel wil selfie nemen, maar stort te pletter 13 juni 2018

Een Australisch stel is in Portugal omgekomen toen de twee van een muur vielen die uitstak boven het strand. Vermoedelijk wilden de toeristen - allebei dertigers - een selfie nemen, zeiden de Portugese hulpdiensten. Het lijkt erop dat ze hun telefoon lieten vallen en vervolgens naar beneden stortten in een poging om het apparaat terug op te pakken. Het ongeluk deed zich voor op het toeristische strand 'dos Pescadores' aan kustplaats Ericeira, op ongeveer dertig kilometer ten noorden van de hoofdstad Lissabon. (ND)

HLN