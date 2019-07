Exclusief voor abonnees Koppel vlucht met 190 km/u na vechtpartij 01 juli 2019

De politie heeft een koppel met 190 kilometer per uur achtervolgd op de E19 in Antwerpen nadat ze weggevlucht waren na een vechtpartij. De man (29) en de vrouw (23) crashten uiteindelijk met hun grijze BMW net voorbij de afrit in Sint-Job-in-'t-Goor. De man, die achter het stuur zat, testte positief op cocaïne en amfetamines. De politie was uitgerukt voor een vechtpartij in de Antwerpse Damwijk. De 'tegenstander' van het koppel, een man van 25 jaar, vluchtte weg over de daken en werd gevolgd door een politiehelikopter. Hij kon worden opgepakt op een terras. (JAA)