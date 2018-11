Koppel vindt winnend lot bij grote kuis $1,8 miljoen 26 november 2018

00u00 0

In de VS mag een koppel wel heel dankbaar zijn voor Thanksgiving. Toen Tina Ehrenberg en haar man Harold nog even het huis wilden opruimen voor de Amerikaanse feestdag, botsten de twee op een winnend lotje van 1,8 miljoen dollar - omgerekend 1,5 miljoen euro. "Ik vond een stapeltje loten", vertelt Tina Ehrenberg. "We hadden ze in juni gekocht, maar waren ze vervolgens totaal vergeten." Voordat ze de papiertjes in de prullenbak gooiden, keken ze voor de zekerheid nog even de cijfers na. Tina zei de nummers hardop, terwijl haar man het lot nalas. Elk cijfer klopte. Het echtpaar bleek net op tijd: als ze het lot twee weken later gevonden hadden, zou het zijn verlopen.