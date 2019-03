Koppel vindt 'misbruikvideo' R. Kelly tussen oude cassettes 12 maart 2019

Opnieuw is een video opgedoken waarin zanger R. Kelly te zien zou zijn terwijl hij minderjarige meisjes misbruikt. Een Amerikaans koppel vond de beelden tijdens het opruimen van hun oude videocassettes. Hoe Gary en Sallie Dennis (foto) eraan kwamen, is niet duidelijk. Ze zouden nooit contact hebben gehad met de artiest en hem niet persoonlijk kennen. Het is al de derde tape in veertien dagen tijd die, in de nasleep van de documentaire 'Surviving R. Kelly', aan het licht komt. Kelly's advocaat Steve Greenberg ontkent dat het om de rapper gaat. "Er wordt gezegd dat er iemand op beeld staat die op R. Kelly lijkt, maar dat betekent nog niet dat hij het daadwerkelijk is." De beelden worden onderzocht. Kelly werd in februari beschuldigd van seksueel misbruik van vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen. (AVA)

