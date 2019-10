Exclusief voor abonnees Koppel vermoord in Nederlandse bioscoop 28 oktober 2019

00u00 0

Een Nederlands echtpaar is zaterdagochtend vermoord teruggevonden in een bioscoop in Groningen. Het Nederlandse echtpaar werkte er al jaren als schoonmakers. De vermoedelijke dader - die gefilmd werd toen hij de cinema verliet - werd gisteren neergeschoten door de politie. Hij had een mes bij. Volgens de politie zou de verdachte de slachtoffers niet hebben gekend. Ze vermoeden dat hij de cinema binnendrong langs een nooduitgang en zo het echtpaar tegen het lijf liep. Gina (55) lag dood in de trappenhal op de tweede verdieping. Haar man Marinus (56) een verdieping lager. Het echtpaar laat twee kinderen achter.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen