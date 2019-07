Exclusief voor abonnees Koppel Van Uytvanck en Minnen tegen elkaar 29 juli 2019

TENNIS

Op de WTA-Challenger van Karlsruhe (125.000 dollar) moeten Alison Van Uytvanck (WTA 66) en Greet Minnen (WTA 122), die in het dagelijkse leven een koppel vormen, het in de eerste ronde tegen elkaar opnemen. Het wordt de eerste keer dat de twee elkaar in een officieel duel treffen.