Koppel tachtigers riskeert cel voor huisjesmelkerij 00u00 0

Een 87-jarige oogarts uit Wetteren en zijn dementerende vrouw van 86 jaar riskeren allebei een jaar cel met uitstel en 12.000 euro boete voor huisjesmelkerij. Jozef V. zou volgens het parket zeker dertien woningen en studio's in onbewoonbare staat verhuurd hebben in het Gentse. "Alle gebreken die door de wooninspectie waren vastgesteld, zijn voldoende vervangen", verdedigde de hardhorige man zich. Zijn advocaat bevestigde dat de man er enkele keren in geslaagd was om gebreken weg te werken. Een huis kan ongeschikt worden verklaard zodra het 15 of meer strafpunten heeft. Bepaalde studio's hadden zelfs 80 en 97 strafpunten gekregen. Als het van de procureur afhangt, wordt ook nog eens 24.770 euro aan huurinkomsten verbeurdverklaard. Uitspraak op 6 februari. (JEW)

