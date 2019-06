Exclusief voor abonnees Koppel stuurt kat naar eigen trouw: "Ze krijgen toch de rekening" 22 juni 2019

Je zou denken dat het alleen in soaps of romantische films gebeurt: een tot in de puntjes gepland huwelijk dat in extremis afgeblazen wordt. Toch gebeurde het gistermiddag in Tienen. Schepen van Burgerlijke Stand Gijsbrecht Huts (N-VA) en zijn ambtenaren stonden het bruidspaar op te wachten in de trouwzaal, maar niemand daagde op. "Schepen van Burgerlijke Stand is een leuke bevoegdheid, want je maakt mensen mee op de mooiste dag van hun leven. Maar wat vandaag gebeurd is, vind ik zeer jammer. Ik ben schepen in die bevoegdheid sinds januari en heb al meer dan dertig huwelijken afgesloten. De stadsdiensten konden zich niet herinneren dat het ooit in Tienen gebeurd is", aldus Huts.

