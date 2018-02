Koppel steelt voor 8.000 euro bij Zara 20 februari 2018

Vaste klanten verdienen een extraatje, vaste dieven riskeren één jaar cel. Een Frans koppel slaagde erin om in Kortrijk kledingzaak Zara maar liefst 27 keer te bestelen. Ze maakten daarbij tussen november 2016 en mei vorig jaar voor zo'n 8.000 euro kledij buit. Die verkochten ze in Frankrijk op sociale media en zoekertjessites. Geoffrey H. (36) en Sarah K. (31) werden op 20 mei vorig jaar betrapt nadat Zara een extra, onzichtbare beveiliging in de kledij had verstopt. Het koppel vloog in de cel en moest 3.000 euro borgsom betalen om opnieuw vrij te komen. Hun Renault Clio is nog altijd in beslag genomen. Vonnis op 19 maart. (LSI)