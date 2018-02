Koppel speelt al dagenlang noodcentrale door telefoonfoutje 24 februari 2018

Een echtpaar uit Adinkerke speelt sinds woensdag voor noodcentrale. Mensen die de brandweer van Veurne willen bellen op het vaste nummer, komen om een onverklaarbare reden uit bij Carine Maricau (60) en Danny Maes (61). "Gisteren belde nog een man in paniek omdat zijn schouw in brand stond. We dachten dat iemand ons voor de gek hield", zegt Carine. De brandweer Zone Westhoek werkt aan een oplossing. "Maar bij noodgevallen bel je beter 112", klinkt het. Danny en Carine blijven intussen - voor de zekerheid - wel de telefoontjes beantwoorden. (BBO)