Koppel ontsnapt aan drama door treinvertraging 00u00 0

Enkel door stom geluk zijn woensdagavond niet meer doden gevallen. Zeker omdat blijkt dat op de negende verdieping, waar de betonblokken insloegen, enkel het dodelijk slachtoffer en haar man thuis waren. In de flat ernaast ontsnapte een ander koppel aan de dood: Patrick Demeulenaere (55) en Marianne Vandendaele (52) uit Oudenaarde. "We waren naar de kerstmarkt geweest en namen daarvoor het kersttreintje", zeggen ze. "Omdat dat 45 minuten vertraging had, kwamen we pas 10 minuten na de inslag toe. Anders hadden we zelf tv zitten te kijken en onder het puin gelegen. Het was onvoorstelbaar. Onze hele flat was weg. We kunnen echt niet vatten hoeveel geluk wij hadden en onze arme buurvrouw niet. We staan er nog van te beven." (JHM/MMB)

