Koppel kampeert 15 uur om appartement te kunnen kopen 07 mei 2018

Na kamperende ouders voor de schoolpoort, wordt nu ook overnacht voor een vastgoedkantoor. Om hun favoriete woning in een nieuwe wijk in Gentbrugge te bemachtigen, hebben drie koppels afgelopen vrijdag de nacht doorgebracht voor het kantoor van ontwikkelaar Revive. Eén koppel bracht liefst 15 uur door op een kampeerstoeltje om toch maar dat ene droomappartement te bemachtigen. Uiteindelijk is dat hen ook gelukt.

HLN