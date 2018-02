Koppel gaat op reis en neemt mee... Héél veel koffers en een kind 15 februari 2018

00u00 0

Agenten zetten deze Volkswagen Passat aan de kant in het Spaanse Murcia omdat hij duidelijk zwaar overbeladen was. Maar toen ze de achterbank bekeken, schrokken ze zich pas echt een hoedje: daar lag het dochtertje van het koppel, bedolven onder een berg bagage. Het kind lag te slapen. De politie zette een foto van het meisje op de achterbank op Twitter, met de woorden: "Zien is geloven."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN