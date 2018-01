Koppel dat kind 15 uur in kou zet, veel zwaarder gestraft 20 januari 2018

00u00 0

Een koppel dat hun kind 15 uur in de kou liet staan, is in beroep veel zwaarder gestraft dan in eerste aanleg. Toen kreeg de 33-jarige moeder 6 jaar cel. De stiefvader (23) kwam nog weg met 5 jaar, waarvan de helft met uitstel. Véél te licht, oordeelde het hof van beroep, dat hen gisteren veroordeelde tot 10 jaar cel. "Ze brachten het leven van het kind in gevaar", klonk het in het arrest.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN