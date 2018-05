Koppel dat hand weigert te geven: "En toch willen we hier nog altijd trouwen" 09 mei 2018

Het Mechelse koppel dat maandag niet mocht trouwen omdat de vrouw geen hand wou geven aan schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA), heeft "al deze heisa nooit gewild", zo zeggen ze, bij monde van hun advocaat. Het koppel is nog steeds aangedaan door het incident, klinkt het. Ze begrijpen ook niet waarom de schepen er een bericht over postte op sociale media. "Er is vooraf nooit iets over gezegd. Bij het maken van onze trouwafspraak werd melding gemaakt dat er omwille van geloofsovertuiging geen hand werd gegeven", aldus het koppel. "De schepen heeft van deze informatie duidelijk misbruik gemaakt. Net voor de trouw kwam hij naar ons toegestapt, en werd er meteen een hand gereikt. Toen hij vroeg of er bij de beslissing werd gebleven om geen hand te geven, wandelde hij weg."

