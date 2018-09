Koppel crasht in gracht na achtervolging 03 september 2018

Een koppel uit het West-Vlaamse Avelgem is zaterdag iets over 22 uur zwaar gecrasht na een kilometerslange politieachtervolging. Bij een controle in Ingelmunster vluchtten Thierry D. (48) en Kathy I. (50) weg in hun Citroën, tot het op de Rijksweg in Lendelede fout liep. De wagen knalde achteraan op een Opel Astra, ging aan het slingeren en kwam met een harde klap in de gracht terecht. Het koppel raakte daarbij zwaargewond. De vrouw verkeerde zelfs even in levensgevaar. De twee inzittenden van het aangereden voertuig liepen lichtere verwondingen op. Beide voertuigen zijn rijp voor de schroothoop. De Rijksweg bleef drie uur lang afgesloten voor alle verkeer. Mogelijk had de automobilist te veel gedronken. (LSI)

