Koppel biedt politie 100 euro voor vrijpartij in combi 19 juli 2018

De Gentse politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 'oneerbaar voorstel' gekregen. "Een koppel bood enkele inspecteurs 100 euro om hun combi even te mogen lenen", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. "Toen de agenten vroegen waarom ze dat wilden, luidde het antwoord: 'Omdat het onze fantasie is om ooit eens van bil te gaan in een politievoertuig'." De tortelduiven werden vriendelijk maar beslist wandelen gestuurd. "Dit schept wel mogelijkheden als we nog eens afgeschreven combi's verkopen", grapte schepen van Feestelijkheden Christophe Peeters (Open Vld). (EDG)