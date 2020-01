Exclusief voor abonnees Kopman, schaduwman, zandman column | Wuyts 04 januari 2020

Twijfel niet. Iserbyt is de echte kopman. Zeg dat Mettepenningen het gezegd heeft. "Hij is dat in alle opzichten. Op en naast de fiets." Helemaal raak. Iserbyt overstijgt zijn ploegmaats in tal van aspecten. Hij is efficiënt, schrander en gewiekst. Dat hij slim is, wisten Sweeck en Vanthourenhout vooraf. Iserbyt was in een recent verleden universitair. Dat die dekselse Bavikhovenaar zijn kompanen in de eerste Wereldbekercross al naar huis zou rijden, dat hadden ze niet zien aankomen. Daar in Iowa bleek die compacte dreumes plots een reus. Stel je in die stakkerds hun plaats. Van der Poel nog in rust, Van Aert in revalidatie, ziedaar hun kans op groot gewin. Kwam jandorie die ambitieuze jongeling met een blitsaanval hun droom verstoren. Er vierkappens achteraan, dacht Sweeck. Iserbyt maakte echter zo veel misbaar dat Sweeck ontredderd afdroop. Vijfde pas. Frustratie alom. Laurens worstelt nog met het doorslikken. Bleek al snel dat bokkige Eli niet af te stoppen viel. Hij reed liefst zeven keer op rij naar winst. Het moet gezegd: wat hij deed, was oogverblindend. Ik herinner mij het slot van zijn paradetocht in Bern. Vroeg hij aan de streep speels of hij nog een ronde door moest. Niet dus. Jammer dat het gedaan was, hij had nog adem voor twee ronden meer.

