Koperdieven halen nu zelfs regenpijpen van woning 13 december 2018

00u00 0

Het zal je maar overkomen: je koopt een huis en tijdens de verbouwingen stel je op een ochtend vast dat dieven aan de haal zijn gegaan met je koperen regenpijpen. Het overkwam Geert Vanhecke en Nathalie Duchateau uit Schilde. "Zoiets had de politie nog nooit gehoord", vertelt Nathalie. Koperdiefstallen op zich zijn geen nieuw fenomeen, maar vaak hebben de dieven het op bovenleidingen van treinen gemunt. Dat een huis van een gezin wordt geviseerd, is ongezien. Het gestolen koper is op de zwarte markt slechts een paar honderd euro waard, terwijl het vervangen en plaatsen van de buizen het gezin Vanhecke zo'n tweeduizend euro zal kosten. "En wie zegt dat zoiets in de toekomst niet opnieuw zal gebeuren? Op een regenpijp kan je nu eenmaal geen alarm plaatsen", besluit Nathalie. (KDC)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN