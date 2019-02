Kopecky wint bij de vrouwen RONDE VAN VALENCIA 11 februari 2019

00u00 0

Lotte Kopecky (Lotto-Soudal Ladies) zette haar nieuwe wegcampagne in met een zege. Onze 23-jarige landgenote won de Ronde van Valencia, de vrouwelijke ééndagsversie van de rittenkoers voor mannen. Kopecky haalde het in de spurt voor de Britse Alice Barnes en haar Vietnamese ploeggenote Thi That Nguyen. De Ronde van Valencia kadert voor Kopecky in haar voorbereiding op het baan-WK van 27 februari tot en met 3 maart in het Nederlandse Apeldoorn. (JDK)