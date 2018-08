Kopecky verknalt haar omnium in de afvalling 07 augustus 2018

Teleurstellende achtste plaats in het omnium voor Lotte Kopecky. Na de scratch (zesde) en temporonden (derde) had de Antwerpse uitzicht op een medaille. Maar in de afvalling werd ze pas dertiende. Kopecky zakte één plaatsje, maar heel wat rensters schoven dichter. Uitzicht op de medailles had ze niet meer.

