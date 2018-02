Kopecky start ondanks elleboogblessure toch op WK baanwielrennen 28 februari 2018

Goed nieuws uit het kamp van de baanwielrenners. Aan de vooravond van het WK in Apeldoorn maakte bondscoach Peter Pieters bekend dat Lotte Kopecky haar titel in de ploegkoers dan toch zal verdedigen aan de zijde van Jolien D'hoore. Kopecky viel twee weken geleden zwaar op haar elleboog tijdens een trainingskoers in Rumst. Onderzoek bracht een fikse kneuzing aan het licht, maar dat weerhoudt de 22-jarige wereldkampioene in de ploegkoers niet van deelname aan het WK. "Lotte zal aan de zijde van Jolien D'hoore strijden in de vier voorziene onderdelen van de ploegkoers", legde bondscoach Peter Pieters uit. "Lukt het niet, dan staat Shari Bossuyt klaar om in te springen." Met Nicky Degrendele, Robbe Ghys en het duo De Ketele-De Pauw wil België in Nederland vol meedoen voor de medailles. Het WK in Apeldoorn vindt plaats tussen 28 februari en 4 maart. (DMM)

