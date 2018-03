Kopecky: omnium beslist over ploegkoers WK Baanwielrennen 02 maart 2018

Lotte Kopecky (22) gaat vandaag haar kans in het WK omnium. Na afloop van dit olympisch nummer (scratch, temporonden, afvalling en puntenkoers) beslist ze of ze zaterdag met Jolien D'hoore haar wereldtitel ploegkoers verdedigt. Een kleine twee weken geleden kwam Kopecky in een oefenkoers in Rumst ten val. Daarbij liep ze een zware kneuzing aan de linkerelleboog op. Tijdens de aflossingen in de koppelkoers wordt dat gewricht zwaar belast. "Risico op extra schade is er niet, pijn is de limiterende factor", verduidelijkte bondsdokter Tom Teulingkx. "Die pijn proberen we binnen de toegestane regels te verminderen. Met pijnstillers en behandelingen." (FHN)