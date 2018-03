Kopecky geeft forfait voor ploegkoers WK baanwielrennen 03 maart 2018

Na een zesde plaats in de scratch, 11de in de temporonden en 5de in de afvalling begon Lotte Kopecky in het WK omnium als zesde aan de afsluitende puntenkoers. Ze eindigde als 7de. In Hongkong werd ze in 2017 zesde. "Het letsel aan mijn elleboog hinderde mij tijdens dit omnium niet, toch denk ik eraan het voorjaar op de weg over te slaan, maar daarover moet ik eerst overleg plegen met mijn ploeg en met bondscoach Ludwig Willems." Kopecky kan vandaag haar wereldtitel in de ploegkoers niet verdedigen. Het letsel aan haar linkerelleboog hindert haar te veel bij de aflossingen. Deze namiddag zal Jolien D'hoore dit WK met de jonge Shari Bossuyt (17) rijden.

