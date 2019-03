Exclusief voor abonnees Kopecky 3de in Women Classic Brugge-De Panne 29 maart 2019

Daags na de mannen reden ook de vrouwen (weliswaar langs de kustlijn, zonder heuvelzone) hun eigen Classic Brugge-De Panne. Ook hier eindigde de wedstrijd op een massaspurt. De Nederlandse wereldkampioene omnium en ploegkoers Kirsten Wild (WNT-Rotor) haalde het voor haar landgenote en Nokere Koerse-laureate Loreno Wiebes en Lotte Kopecky (Lotto-Soudal Ladies Team). Wild volgt op de erelijst Jolien D'hoore op, die met een sleutelbeenbreuk aan de kant staat. "Het was geen perfecte spurt, maar ik zat wel op de plaats waar ik moest zitten", vond Kopecky. "Dit belooft voor Gent-Wevelgem zondag. Ik hoop met de eerste groep over de Kemmelberg te geraken. Dan denk ik wel mijn kansen te kunnen hebben in een groepsspurt." (JDK)

