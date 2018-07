Kop op, jongens 13 juli 2018

00u00 0

Herinner u de brede smiles van de Rode Duivels die ons de afgelopen weken vanuit Rusland bereikten. Van die hoerastemming blijft bitter weinig over: wij zagen gisteren vooral bedrukte gezichten. Voor de oefensessie was er trouwens een uitgebreide babbel tussen Dries Mertens, die zijn basisplek verloor op dit WK, en Roberto Martínez. De bondscoach viert vandaag z'n 45ste verjaardag. De ideale gelegenheid om de ruggen te rechten en morgen tegen Engeland de netten een keer of 4-5 te laten trillen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN