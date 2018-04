Koor wegpesten, da's niet katholiek 09 april 2018

De verwarming werd dichtgedraaid, de stoelen weggehaald en het misvieringschema aangepast. En dus zat er voor het 'Koor & Orkest van de Kapel der Miniemen' (foto) na 36 jaar niets anders op dan de Miniemenkerk van de Brusselse Marollenwijk achter zich te laten en een nieuwe kerk te zoeken. "Sinds de dood van de vorige pastoor in 2016 boycotten de twee opvolgers onze concerten", aldus voorzitster Cécile Nève de Mévergnies. Ook andere organisaties die de kerk gebruikten, zoals Bozar, zouden door aanhoudende problemen vertrokken zijn. Pastoor Bernard Lengé en vicaris Hervé Hygonnet ontkennen de pesterijen. "Niet wij, maar het departement Leefmilieu van Brussel gaf het bevel de stoelen te verwijderen omwille van veiligheidsredenen. Het koor en de overige organisaties beslisten daarom zelf om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie." Hulpbisschop van Brussel Jean Kockerols betreurt de verhuizing, maar geeft toe dat een kerk in de eerste plaats voor misvieringen dient. Het koor heeft een nieuwe locatie gevonden in de Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk. (DCFS)

