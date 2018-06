Koopt Kompany Engelse club? 01 juni 2018

Vincent Kompany is volgens 'Manchester Evening News' betrokken bij een eventuele overname van Stockport County - een ploeg uit de National League North, het zesde niveau. De Rode Duivel speelt geen actieve rol in de onderhandelingen, maar zou samen met zijn zakenpartner Klaas Gaublomme een bod hebben uitgebracht om 51 procent van de aandelen in handen te krijgen. Het bestuur van Stockport zal samenzitten met de aandeelhouders van de club om het bod te bespreken. Er zijn nog andere overnemers geïnteresseerd. Kompany kocht in 2013 al de club Bleid-Molenbeek, nu BX Brussels.