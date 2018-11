Koopkracht gezinnen met 5,2% gestegen 30 november 2018

Het netto beschikbaar inkomen van een Belgisch gezin is tijdens de huidige legislatuur met 5,2% gestegen, dankzij het belasting- en uitkeringsbeleid van de regering-Michel. Dat blijkt uit berekeningen van de Leuvense economen André Decoster, Toon Vanheukelom en Gerlinde Verbist. Alleen is de groei niet voor iedereen even sterk. "De bovenste helft van de inkomens gaat er het sterkst op vooruit. Een gevolg van de focus van de regering om in te zetten op het verlagen van de belastingen voor werkenden", zeggen de economen. Het beschikbaar inkomen van die groep is met 5,7 tot 6,8% toegenomen, terwijl de lagere inkomenscategorieën hun koopkracht met slechts 3% zagen stijgen. Dat komt omdat de hogere btw en accijnzen bij die groepen het zwaarst doorwegen.

