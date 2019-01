Koopjes op de markt 25 januari 2019

00u00 0

UBS start de opvolging van Ontex met een 'houden'-advies en een koersdoel van 18 euro. Analist Charles Eden erkent dat de luierfabrikant met een korting van 35% op sectorgenoten de stempel 'goedkoop gewaardeerd' verdient. Toch vindt hij die discount gerechtvaardigd omdat Ontex zware concurrentie ondervindt van grotere spelers als P&G en Kimberly-Clark in Latijns-Amerika, de belangrijkste markt voor Ontex. Ook de moeizame integratie van de overnames en de beperkte ruimte voor nieuwe overnames doet UBS besluiten dat het Zweedse Essity in deze sector een betere keuze is.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN