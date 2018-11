Koopjes op de markt 22 november 2018

AholdDelhaize ligt opnieuw in de bovenste schuif van de analisten na de goede kwartaalcijfers en de nieuwe doelstellingen. Kepler Cheuvreux trekt het advies op tot kopen, met een nieuwe koersdoel van 25,4 euro. Vooral het feit dat de groep haar Stop & Shop-winkels moderniseert, opnieuw in zijn prijspositionering investeert en een scherpere online strategie heeft, maakt het aandeel opnieuw interessanter om in te investeren. En het bedrijf is goed geplaatst als er volgend jaar een marktcorrectie zou plaatsvinden, luidt het.

