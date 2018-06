Koopjes op de markt 28 juni 2018

00u00 0

KBC Securities verhoogt het advies voor Fagron van 'houden' tot 'kopen'. Het koersdoel stijgt van 14 tot 16,5 euro. Volgens het beurshuis is de apotheektoeleverancier begonnen aan een nieuw tijdperk, en wel eentje van versnelde groei. De analisten trekken hun omzetprognoses zowel voor Europa (+4%), Zuid-Amerika (+7,5%) als de VS (+15%) naar omhoog. Belangrijkse groeimotor wordt de nieuwe Amerikaanse fabriek voor steriele bereidingen. Die kan in de komende drie tot vijf jaar 100 miljoen dollar extra omzet opleveren. Verder ziet KBC Securities nog ruimte voor overnames. Voor het lopende boekjaar rekent het beurshuis op 462 miljoen euro omzet en 58 miljoen euro nettowinst.