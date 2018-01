Koopjes op de markt 24 januari 2018

00u00 0

KBC Securities trekt het koersdoel voor Euronav op tot 8,1 euro. Hoewel in de tankermarkt de vrachttarieven nog altijd te laag liggen om kostendekkend te zijn, blijft analist Cédric Duinslaeger geloven in Euronav. Want dit jaar zal de wereldwijde tankervloot minder snel aangroeien dan in 2017 en ook zullen meer schepen naar de sloop gaan. Bovendien heeft Euronav een jonge vloot, waardoor de groep betere tarieven zal kunnen bedingen. Advies: opbouwen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN