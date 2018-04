Koopjes op de markt 10 april 2018

Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Fagron verhoogd van 14,5 naar 15 euro. Aanleiding is de recente overname van het Amerikaanse Humco, waardoor de winst per aandeel en operationele kasstroom in 2019 zowat 4% à 5% hoger zal uitvallen dan eerst gedacht. Het koopadvies blijft onveranderd, omdat analist Frank Claassen rekent op een structurele groei van de gepersonaliseerde medicatie, de verdere ontwikkeling van de nieuwe fabriek in Wichita, de stabiele groeivooruitzichten in Europa en de goede Braziliaanse markt. Deze week geeft Fagron een update van het eerste kwartaal. Claassen rekent op een omzetdaling van -1% omwille van de negatieve wisselkoersen. Organisch, dus zonder overnames, verwacht hij wel een groei van 5,3% (zonder rekening te houden met wisselkoersverliezen).

