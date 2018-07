Koopjes op de markt 10 juli 2018

00u00 0

Kepler Cheuvreux heeft het advies voor bpost verlaagd naar 'houden' en het koersdoel teruggeschroefd naar 14,50 euro. Aanleiding zijn de grote risico's die rond de Amerikaanse dochter Radial hangen. De analist van het Franse beurshuis vreest dat Radial volgend jaar omzet zal verliezen, waarop hoge marges kunnen gerealiseerd worden, en bovendien zal op de online omzet een taks van 6% geheven worden. Die recupereren via prijsverhogingen is in een zeer competitieve omgeving haast uitgesloten. He blijft ook afwachten of de nieuwe activiteiten van Radial even hoge marges zullen genereren.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN