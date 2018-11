Koopjes op de markt 28 november 2018

00u00 0

KBC kan op de belangstelling van Morgan Stanley rekenen. De analisten vinden dat het aandeel in een portefeuille mag 'overwogen' (kopen) worden. Het koersdoel stijgt van 79 euro naar 79,60 euro. Volgens de analisten is KBC, net als HSBC, Crédit Agricole en Santander, een aandeel dat dankzij het solide dividend bescherming biedt tegen een groeivertraging. KBC kwam recent nog met overtuigende kwartaalcijfers naar buiten. Vooral de 2%-stijging van de nettorente-inkomsten, de belangrijkste inkomstenbron van een bank, was een verrassing. Aperam mag nog steeds overwogen worden in de portefeuille, stelt JP Morgan. De bank verlaagt niettemin haar koersdoel van 43 euro naar 40 euro.