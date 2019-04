Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 19 april 2019

Over KBC zijn de meningen verdeeld. Kepler Cheuvreux verlaagt het koersdoel voor de bankverzekeraar naar 61 euro omdat de verwachte winst over het eerste kwartaal met 5% zal dalen. Bovendien vindt het beurshuis het aandeel duur. Daarom blijft het 'afbouwen'-advies gehandhaafd. Bij UBS verwacht men dat de recente overname van het restbelang in de Tsjechische bouwspaarbank CMSS de winst per aandeel met 1% zal doen stijgen. En tegelijk zakt het overschot aan kapitaal bij KBC. Maar omdat de huidige koers het aandeel fair waardeert, blijft UBS bij zijn 'houden'-advies voor KBC.

