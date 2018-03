Koopjes op de markt 20 maart 2018

Bpost blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Degroof Petercam heeft het advies verlaagd naar 'houden' en het koersdoel teruggeschroefd naar 22 euro. Analist Marcel Achterberg benadrukt dat het risicoprofiel van het postbedrijf is besmet door de onzekerheid rond het Amerikaanse Radial. Vorige week bleek bij de toelichting van de jaarcijfers dat bpost had af te rekenen met problemen bij het recent overgenomen e-commercebedrijf. Door hogere medische kosten en de afbouw van de webwinkels zal het bedrijf minder winst bijdragen dan eerst gepland. Daardoor is de zichtbaarheid op de bpost-resultaten verslechterd, geeft de analist nog mee. Ook nu Ubiway, een netwerk van krantenwinkels, evenmin een gouden zaak blijkt te zijn, vergroot de onzekerheid. Het gevolg is dat de markt nu uitgaat van een stabiel dividend in plaats van een stijgend dividend, zegt Achterberg.

