KBC Securities lichtte de vastgoedsector door. Het leverde koersdoelverhogingen op voor Xior en Montea. Voor de investeerder in studentenvoorzieningen ging het van 36 euro naar 38 euro, voor de investeerder in logistieke complexen van 56 euro naar 67 euro. In beide gevallen luidt het advies 'houden'.

