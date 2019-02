Koopjes op de markt 23 februari 2019

Zowel Degroof Petercam als Kepler Cheuvreux hebben het advies voor Retail Estates teruggeschroefd naar 'houden', ondanks de sterke kwartaalresultaten die de specialist in baanwinkels onlangs bekendmaakte. Reden is dat het aandeel vele beter heeft gepresteerd dan de meeste sectorgenoten. Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor Retail Estates wel opgetrokken tot 82 euro omdat de vastgoedgroep zowel in 2020 als 2021 vermoedelijk 100 miljoen euro zal investeren. Maar dat koersdoel is al bereikt.

