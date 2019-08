Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 08 augustus 2019

Sofina krijgt een hoger koersdoel van KBC Securities, na de instap in de niet-genoteerde luierfabrikant Drylock. De verwachte koers over 12 maanden stijgt van 160 naar 170 euro, en het advies is nog steeds 'houden'. De holding heeft dankzij deze transactie bijna een derde van zijn niet-renderende cash aan het werk gezet.