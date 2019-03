Koopjes op de markt 09 maart 2019

00u00 0

Berenberg is de opvolging van Fagron gestart met een koopadvies en een koersdoel van 22 euro. Volgens het beurshuis zal Fagron profiteren van de stijgende vraag naar magistrale bereidingen in de VS. De VS kampen immers met een verouderende bevolking en een toenemend tekort aan geneesmiddelen. Fagron kan dankzij de hoge winstmarges en lage kapitaalinvesteringen veel cash genereren, en het bedrijf beschikt over een oorlogskas van 200 miljoen euro voor overnames.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN