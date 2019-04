Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 04 april 2019

Credit Suisse heeft het koersdoel voor Solvay teruggeschroefd naar 112 euro, maar raakt niet aan het koopadvies. De analist van de Zwitserse bank verwacht de eerste maanden weinig nieuws bij Solvay omdat de nieuwe CEO zich aan het inwerken is, en pas later zal duidelijk worden waar haar prioriteiten liggen. Volgens Credit Suisse zou Solvay het best de focus leggen op organische groei in de divisies Advanced Formulations en Advanced Materials, en een hogere vrije kasstroom. Grote overnames worden niet verwacht.