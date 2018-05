Koopjes op de markt 24 mei 2018

KBC Securities verlaagt het advies voor Retail Estates van 'kopen' tot 'opbouwen'. Het koersdoel stijgt van 82 tot 82,5 euro. Het beurshuis neemt de recente kapitaalronde in rekening, waarmee de specialist in winkelvastgoed 123,4 miljoen euro bijtankte. Over de jaarresultaten is KBC Securities tevreden: "Retail Estates bevestigde zijn kwaliteiten als nichespeler, die zijn weg vindt op de kapitaalmarkten. Voor ons blinkt het bedrijf uit in operationele uitmuntendheid. De recente aanwinsten in Nederland zullen de inkomsen een boost geven, en zo ook de winst vooruit duwen", klinkt het. Het dividendrendement van 5% is volgens het beurshuis aantrekkelijk.

