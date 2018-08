Koopjes op de markt 14 augustus 2018

KBC Securities heeft de opvolging van Cofinimmo hervat met een 'opbouwen'-advies en een koersdoel van 120 euro. Eind juni haalde de vastgoedgroep 155 miljoen euro uit de markt via een succesvolle kapitaalverhoging. Dit geeft volgens het beurshuis Cofinimmo voldoende financiële ruimte om de investeringen vanaf begin volgend jaar op te voeren. Vooral de Duitse zorgsector is een belangrijke markt. Nog een reden om een pakketje Cofinimmo's te kopen is het stabiele brutodividend van 5,5 euro per aandeel.