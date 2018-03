Koopjes op de markt 15 maart 2018

Degroof Petercam heeft het advies voor Immobel opgetrokken tot 'kopen'. Voor de projectontwikkelaar was 2017 een overgangsjaar. Als teken van vertrouwen heeft Immobel het brutodividend met 10% verhoogd tot 2,2 euro per aandeel. "De komende drie jaar zien er goed uit, met meer dan tien projecten die tot de resultaten zullen bijdragen", zegt analist Jean-Marie Cacheteux. Het nieuwe koersdoel wordt 60 euro. Dat is hetzelfde als bij ING, dat ook een koopadvies geeft omwille van de aantrekkelijke waardering.